Festival Voix de Femmes Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau

Festival Voix de Femmes

Du 07/03 au 21/03/2026 tous les jours. Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Ne manquez aucun spectacle pour cette 23ème édition du Festival Voix de Femmes de Saint Martin de Crau !

Au programme

Beverly jo Scott présente Divine Rebels en concert Samedi 7 mars à 20h30

Trio Nota Femina Pas si classique Mardi 10 mars à 20h30

La Mossa Samedi 14 mars à 20h30

Nadia Roz La fille du 7ème Mardi 17 mars à 20h30

Natasha St Pier Mon histoire d’amour c’est vous Samedi 21 mars à 20h30 .

Don’t miss a single show at this 23rd edition of the Festival Voix de Femmes de Saint Martin de Crau!

