Festival Voix de Femmes Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau

Festival Voix de Femmes Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau samedi 7 mars 2026.

Festival Voix de Femmes

Du 07/03 au 21/03/2026 tous les jours. Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : 0 – 0 – 42 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-21

Date(s) :
2026-03-07

Ne manquez aucun spectacle pour cette 23ème édition du Festival Voix de Femmes de Saint Martin de Crau !
Au programme
Beverly jo Scott présente Divine Rebels en concert Samedi 7 mars à 20h30
Trio Nota Femina Pas si classique Mardi 10 mars à 20h30
La Mossa Samedi 14 mars à 20h30
Nadia Roz La fille du 7ème Mardi 17 mars à 20h30
Natasha St Pier Mon histoire d’amour c’est vous Samedi 21 mars à 20h30   .

Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

English :

Don’t miss a single show at this 23rd edition of the Festival Voix de Femmes de Saint Martin de Crau!

L’événement Festival Voix de Femmes Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2025-12-11 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)