Festival Voix de Fête : ASTÉRÉOTYPIE + ORAGE, Le Rez-Usine, Genève

ASTÉRÉOTYPIE · POST PUNK

Né d’un atelier de poésie devenu tempête sonore, Astéréotypie fait exploser les cadres avec des mots qui mordent et des rythmes qui cognent. Quatre voix singulières, Claire, Stan, Yohann et Aurélien, lancent leurs vérités à la face du monde, portées par l’énergie brute des musiciens de Moriarty. Leur nouvel album Patami est un cri tendre, chaotique et joyeux, où la fragilité devient étendard, la différence un moteur, et la scène un champ magnétique où tout peut prendre feu, rire ou guérir.

ORAGE

Poète moderne à la moustache peroxydée, Alexandre Inglebert fait d’Orage un vrai laboratoire d’émotions électriques. Pop rock en français : guitares fiévreuses, batteries nerveuses, synthés qui fendent l’obscurité. Ses chansons scrutent le vivre-ensemble sans fard : comment tenir, réparer, aimer encore au milieu du fracas ? Après un premier EP remarqué, il revient avec Premier Pardon, réalisé par Christian Bordarier et produit par l’association Printival : un disque qui cherche la clarté, sans renoncer à la tempête.

Portes : 19:00

Début du concert : 20:00

20:00 : Orage

21:00 : Astéréotypie

