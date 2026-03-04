Festival Voix de Fête : BUSTA FLEX, Autre lieu, Genève

Festival Voix de Fête : BUSTA FLEX Samedi 21 mars, 22h00 Autre lieu

De CHF 22.- à CHF 25.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T22:00:00+01:00 – 2026-03-21T23:30:00+01:00

Fin : 2026-03-21T22:00:00+01:00 – 2026-03-21T23:30:00+01:00

BUSTA FLEX · RAP

Figure incontournable du rap français, Busta Flex marque les années 90 par son flow incisif et son sens du freestyle. Repéré tôt, il rejoint Kool Shen et IV My People, qui produisent son premier album et l’installent avec J’fais mon job à plein temps, Yeah Yeah Yo ou Pourquoi?, devenus des classiques. Entre projets solos, feats marquants et TCLV en 2024, il confirme un style affûté. Sur scène, Busta Flex reste ce performeur irrésistible qui retourne les foules avec une aisance légendaire.

Horaires (sous réserve de modifications) :

Portes : 21:00

Début du concert : 22:00

Lieu : La Jonquille | Chemin du 23-Août 3 – Genève

Renseignements (organisateur) :

AMSV / Festival Voix de Fête

+41 22 307 10 48

matthias@asmv.ch

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève

DR