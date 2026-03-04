Festival Voix de Fête : JULIETTE MAGNEVASOA + BETH & PATRICIA, Autre lieu, Genève

Festival Voix de Fête : JULIETTE MAGNEVASOA + BETH & PATRICIA Samedi 21 mars, 20h00 Autre lieu

JULIETTE MAGNEVASOA · CHANSON FOLK

Juliette Magnevasoa tisse son identité entre Madagascar et d’autres ailleurs, et la musique lui sert d’ancrage. Chaque matin, pendant deux heures et demie, elle chante et joue, travaillant sa voix comme sa façon d’être au monde. De ces rituels naissent des reprises fines et habitées, qui révèlent son socle musical autant que sa douceur. Après dix ans de scène et des collaborations marquantes, elle prépare un premier EP avec Les Rythmes Ruban. Sur scène, guitare serrée contre elle, Juliette offre un voyage sensible, précis, profondément vivant.

BETH & PATRICIA · MUSIQUE DU CAP-VERT (MORNA,BATUKO,COLADERA & FUNANA)

Beth et Patricia forment un duo où la musique circule avec une douceur presque instinctive. Beth compose depuis toujours, guitare et cavaquinho en éclaireurs ; Patricia offre une voix qui touche droit, sans effort. Ensemble, elles ont façonné Miss Sodadi, un album nourri de souvenirs, de saudade et de lumière. À l’Épicentre, elles présenteront une version intime et réinventée, portée aussi par plusieurs titres en français : un concert rare, simple et beau, où l’émotion prendra toute la place.

Horaires (sous réserve de modifications) :

Portes : 19:00

Début du concert : 20:00

20:00 : Juliette Magnevasoa

21:00 : Beth & Patricia

Lieu : L’Épicentre | Chemin de Mancy 61 – Collonge-Bellerive

Renseignements (organisateur) :

AMSV / Festival Voix de Fête

+41 22 307 10 48

matthias@asmv.ch

