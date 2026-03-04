Festival Voix de Fête : KOLINGA, Spectacles Onésiens, Onex

Festival Voix de Fête : KOLINGA Jeudi 19 mars, 20h00 Spectacles Onésiens

KOLINGA

Avec Kolinga, la voix de Rébecca M’Boungou ouvre d’emblée un terrain vibrant, où l’intime devient moteur et matière brute. Sa musique avance en métissage libre : pop, rumba congolaise, soul, jazz, hip-hop, tout s’y mêle sans forcer. Aux côtés du guitariste Arnaud Estor puis du batteur Jérôme Martineau Ricotti, elle façonne des titres qui frappent par leur sincérité et leur mouvement, comme autant d’échos capables de recoudre ce que le monde éparpille.

Line up : Rébecca M’Boungou Chant Lead / Clavier / Sanza / Guitare / Looper, Jérôme Martineau Ricotti Batterie / SPD-S / Choeurs, Joël Riffard Guitare électrique, Johary Rakotondramasy basse, Jérémie Poirier-Quinot Choeurs / Flûte traversière / Clavier, Vianney Desplantes Choeurs / Flugabone / Euphonium

