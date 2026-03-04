Festival Voix de Fête : SATINE + LANCELOT + LOU MEY, Spectacles Onésiens, Onex

Festival Voix de Fête : SATINE + LANCELOT + LOU MEY Samedi 21 mars, 20h30 Spectacles Onésiens

De CHF 18.- à CHF 30.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T20:30:00+01:00 – 2026-03-21T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-21T20:30:00+01:00 – 2026-03-21T23:59:00+01:00

SATINE · POP

Avec Satine, la pop française trouve une voix lumineuse et pleine d’aplomb. Chanteuse, créatrice et performeuse, elle façonne une esthétique bien à elle : directe, colorée, joyeuse sans être naïve. Propulsée par une large communauté qui la suit sur Instagram et TikTok, elle transforme cette énergie en vraies chansons, pensées pour la scène autant que pour l’intime. Malgré son jeune âge, Satine avance avec une ambition claire : faire de la pop un terrain de liberté, de présence et de style.

LANCELOT · POP FRANÇAISE

Avec Lancelot, la chanson devient un abri. Après le succès de Madame, il revient avec Pas assez, un EP où sa voix douce et grave raconte plus qu’elle ne chante. Dans la lignée de Brassens, Brel ou Mouloudji, il cherche la vérité plus que l’effet. Androgyne, pudique, il brouille les codes et esquisse une masculinité apaisée, loin des postures. Ses chansons parlent à celles et ceux qui doutent d’eux-mêmes, et ouvrent un espace franc, délicat, où l’on respire un peu mieux.

LOU MEY · ELECTRO · CHANSON FRANÇAISE

Autrice, compositrice et productrice, Lou Mey façonne seule une musique à la croisée de l’électro, de la pop et d’une chanson française attentive aux mots. Inspirée par des artistes comme Zaho de Sagazan ou Barbara Pravi, elle transforme doutes, failles et élans intérieurs en mélodies lumineuses. Sur scène, elle se métamorphose en créature hybride, entre émotion pure et machines complices, invitant le public à danser sur des textes qui abordent la santé mentale, la différence et l’hypersensibilité.

Horaires (sous réserve de modifications) :

Portes : 20:00

Début du concert : 20:30

20:30 : Lou Mey

21:15 : Lancelot

22:30 : Satine

Renseignements (organisateur) :

AMSV / Festival Voix de Fête

+41 22 307 10 48

matthias@asmv.ch

Spectacles Onésiens Route de Chancy 133, 1213 Onex Onex 1213 +41 22 879 59 99 http://www.spectaclesonesiens.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/shop/lou-mey-satine-75KWG7CKGV »}] [{« link »: « mailto:matthias@asmv.ch »}] /plan-ville/detail-generique-lieu/item/lieu/spectacles-onesiens/

Festival Voix de Fête présente : SATINE + LANCELOT + LOU MEY en concert au Groove, le 21 mars 2026

DR