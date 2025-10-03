Festival Voix et Danses ABAL Théâtre Bressuire

Festival Voix et Danses ABAL

Théâtre Place Jules Ferry Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Faire appel à nos mémoires, à nos souvenirs, à nos racines. Celles qui tracent nos origines, des langues oubliées,

des odeurs disparues, des métiers transformés, des réalités chamboulées.

ABAL sublime ces vestiges en réveillant des poésies occitanes chargées d’histoire, issues des traces laissées par leurs poètes et poétesses. Ici, les chœurs populaires renaissent dans un élan de liberté créatrice au son de rythmes obsédants.

Concert suivi d’un bal tradconcocté par Antoine Turpault et Romain Chéré accompagnés des élèves du département trad. du Conservatoire.

Billetterie disponible dans les offices de tourisme de Bressuire et Mauléon ainsi que sur Helloasso. .

Théâtre Place Jules Ferry Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 01 10 53 eclatsdevoixfestival@gmail.com

