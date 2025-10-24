Festival Voix et Danses Back to the 90’s ! Salle Emeraude Bressuire

Salle Emeraude 20 Place Dupin Bressuire Deux-Sèvres

Back to the 90’s !

Revivez une époque musicale emblématique.

Entre reprises de hits légendaires et précieux souvenirs, le festival, en partenariat avec Boc’Hall, invite les profs-artistes du Conservatoire à nous faire revivre les années 90.Pour commencer la soirée en beauté, Léon Lux, quintuple champion du monde de blind-test en titre (spécialité tout venant) sera là pour tester vos connaissances sur les sons des années 90.

Et après le concert, on pousse les tables et on danse sur un mix endiablé avec les tubes de l’époque !

Billetterie disponible dans les offices de tourisme de Bressuire et Mauléon ainsi que sur Helloasso.com. .

Salle Emeraude 20 Place Dupin Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 01 10 53 eclatsdevoixfestival@gmail.com

