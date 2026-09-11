Festival Voix et Danses – Bal trad avec Les Drôles Foyer Hérault Bressuire

Informations pratiques

Bressuire

Festival Voix et Danses – Bal trad avec Les Drôles

Foyer Hérault 5 Rue Hérault Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 20:30:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Bal trad avec Les Drôles.

Mazurkas, maraîchines, avant-deux… le groupe Les Drôles nous régale d’un bal trad. Depuis plus de 25 ans, Les Drôles animent des veillées, valorisent le patrimoine traditionnel du Poitou mais aussi d’ailleurs.

Ils font de ce moment-là de danse, une façon de se rencontrer, de partager, de faire joyeusement ensemble. .

Foyer Hérault 5 Rue Hérault Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 01 10 53 eclatsdevoixfestival@gmail.com

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English : Festival Voix et Danses – Bal trad avec Les Drôles

L’événement Festival Voix et Danses – Bal trad avec Les Drôles Bressuire a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Bocage Bressuirais