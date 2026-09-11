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Festival Voix et Danses – Bal trad avec Les Drôles Foyer Hérault Bressuire

vendredi 23 octobre 2026 · Foyer Hérault · Bressuire

Festival Voix et Danses – Bal trad avec Les Drôles Foyer Hérault Bressuire

Informations pratiques

Début
vendredi 23 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Foyer Hérault
Adresse
5 Rue Hérault
Ville
79300 Bressuire
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Bressuire

Festival Voix et Danses – Bal trad avec Les Drôles

Foyer Hérault 5 Rue Hérault Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:30:00
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-23

Bal trad avec Les Drôles.
Mazurkas, maraîchines, avant-deux… le groupe Les Drôles nous régale d’un bal trad. Depuis plus de 25 ans, Les Drôles animent des veillées, valorisent le patrimoine traditionnel du Poitou mais aussi d’ailleurs.
Ils font de ce moment-là de danse, une façon de se rencontrer, de partager, de faire joyeusement ensemble.   .

Foyer Hérault 5 Rue Hérault Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 01 10 53  eclatsdevoixfestival@gmail.com

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English : Festival Voix et Danses – Bal trad avec Les Drôles

L’événement Festival Voix et Danses – Bal trad avec Les Drôles Bressuire a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Bocage Bressuirais

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