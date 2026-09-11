Festival Voix et Danses – Bal trad avec Les Drôles Foyer Hérault Bressuire
vendredi 23 octobre 2026 · Foyer Hérault · Bressuire
Informations pratiques
Bressuire
Festival Voix et Danses – Bal trad avec Les Drôles
Foyer Hérault 5 Rue Hérault Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:30:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Bal trad avec Les Drôles.
Mazurkas, maraîchines, avant-deux… le groupe Les Drôles nous régale d’un bal trad. Depuis plus de 25 ans, Les Drôles animent des veillées, valorisent le patrimoine traditionnel du Poitou mais aussi d’ailleurs.
Ils font de ce moment-là de danse, une façon de se rencontrer, de partager, de faire joyeusement ensemble. .
Foyer Hérault 5 Rue Hérault Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 01 10 53 eclatsdevoixfestival@gmail.com
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English : Festival Voix et Danses – Bal trad avec Les Drôles
L’événement Festival Voix et Danses – Bal trad avec Les Drôles Bressuire a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Bocage Bressuirais
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