Festival Voix et Danses Bressuire
Festival Voix et Danses Bressuire vendredi 3 octobre 2025.
Festival Voix et Danses
Bocage Bressuirais Bressuire Deux-Sèvres
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-24
2025-10-03
Né de la fusion de Terre de Danses et d’ Eclats de Voix, le festival Voix & Danses, cultive l’ art de la rencontre artistique et humaine, l’ ouverture et le lien à l’autre, dans le Bocage Bressuirais.
Chants, danses, spectacles, un festival par tous et pour tous.
Billetterie disponible dans les offices de tourisme de Bressuire et Mauléon ainsi que sur Helloasso. .
Bocage Bressuirais Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 01 10 53 eclatsdevoixfestival@gmail.com
