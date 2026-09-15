Festival Voix et Danses Bressuire
samedi 3 octobre 2026 · Bressuire
Informations pratiques
Bressuire
Festival Voix et Danses
Bocage Bressuirais Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-03
Né de la fusion de Terre de Danses et d’ Eclats de Voix, le festival Voix & Danses, cultive l’ art de la rencontre artistique et humaine, l’ ouverture et le lien à l’autre, dans le Bocage Bressuirais.
Chants, danses, spectacles, un festival par tous et pour tous.
Billetterie disponible à l’office de tourisme de Bressuire et sur Helloasso. .
Bocage Bressuirais Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 01 10 53 eclatsdevoixfestival@gmail.com
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English : Festival Voix et Danses
L’événement Festival Voix et Danses Bressuire a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Bocage Bressuirais
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