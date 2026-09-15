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AGENDA · Bressuire

Festival Voix et Danses Bressuire

samedi 3 octobre 2026 · Bressuire

Festival Voix et Danses Bressuire

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Adresse
Bocage Bressuirais
Ville
79300 Bressuire
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Bressuire

Festival Voix et Danses

Bocage Bressuirais Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-03

Né de la fusion de Terre de Danses et d’ Eclats de Voix, le festival Voix & Danses, cultive l’ art de la rencontre artistique et humaine, l’ ouverture et le lien à l’autre, dans le Bocage Bressuirais.
Chants, danses, spectacles, un festival par tous et pour tous.
Billetterie disponible à l’office de tourisme de Bressuire et sur Helloasso.   .

Bocage Bressuirais Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 01 10 53  eclatsdevoixfestival@gmail.com

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English : Festival Voix et Danses

L’événement Festival Voix et Danses Bressuire a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Bocage Bressuirais

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