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Festival Voix et Danses – Bulbe, Cie Macadam Tempo, Des marionnettes pour un voyage initiatique vocal et musical Rue René III Comté de Sanzay Argentonnay

jeudi 22 octobre 2026 · Rue René III Comté de Sanzay · Argentonnay

Festival Voix et Danses – Bulbe, Cie Macadam Tempo, Des marionnettes pour un voyage initiatique vocal et musical Rue René III Comté de Sanzay Argentonnay

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Rue René III Comté de Sanzay
Adresse
Château de Sanzay
Ville
79150 Argentonnay
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Argentonnay

Festival Voix et Danses – Bulbe, Cie Macadam Tempo, Des marionnettes pour un voyage initiatique vocal et musical

Rue René III Comté de Sanzay Château de Sanzay Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 11:00:00
fin : 2026-10-22

Date(s) :
2026-10-22

Bulbe, Cie Macadam Tempo
Des marionnettes pour un voyage initiatique vocal et musical.
Un cheminement en chansons vers l’acceptation de sa différence.
Alors que toute la prairie a fleuri, Bulbe la jonquille attend toujours son tour. Après avoir partagé ses inquiétudes avec Dandelion le pissenlit, Bulbe décide de partir en quête de réponses à son anomalie.
Lors de son cheminement chaque rencontre lui renvoie la question de sa place, de son utilité dans la société et lui permet peu à peu de faire ses choix, de construire sa voie…
L’aventure de Bulbe résonne différemment en chacun de nous.
À partir de 3 ans.
Billetterie disponible à l’office de tourisme de Bressuire et sur Helloasso.   .

Rue René III Comté de Sanzay Château de Sanzay Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 01 10 53  eclatsdevoixfestival@gmail.com

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English : Festival Voix et Danses – Bulbe, Cie Macadam Tempo, Des marionnettes pour un voyage initiatique vocal et musical

L’événement Festival Voix et Danses – Bulbe, Cie Macadam Tempo, Des marionnettes pour un voyage initiatique vocal et musical Argentonnay a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Bocage Bressuirais

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