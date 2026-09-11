Festival Voix et Danses – Bulbe, Cie Macadam Tempo, Des marionnettes pour un voyage initiatique vocal et musical Rue René III Comté de Sanzay Argentonnay
jeudi 22 octobre 2026 · Rue René III Comté de Sanzay · Argentonnay
Informations pratiques
Argentonnay
Festival Voix et Danses – Bulbe, Cie Macadam Tempo, Des marionnettes pour un voyage initiatique vocal et musical
Rue René III Comté de Sanzay Château de Sanzay Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 11:00:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
Bulbe, Cie Macadam Tempo
Des marionnettes pour un voyage initiatique vocal et musical.
Un cheminement en chansons vers l’acceptation de sa différence.
Alors que toute la prairie a fleuri, Bulbe la jonquille attend toujours son tour. Après avoir partagé ses inquiétudes avec Dandelion le pissenlit, Bulbe décide de partir en quête de réponses à son anomalie.
Lors de son cheminement chaque rencontre lui renvoie la question de sa place, de son utilité dans la société et lui permet peu à peu de faire ses choix, de construire sa voie…
L’aventure de Bulbe résonne différemment en chacun de nous.
À partir de 3 ans.
Billetterie disponible à l’office de tourisme de Bressuire et sur Helloasso. .
Rue René III Comté de Sanzay Château de Sanzay Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 01 10 53 eclatsdevoixfestival@gmail.com
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English : Festival Voix et Danses – Bulbe, Cie Macadam Tempo, Des marionnettes pour un voyage initiatique vocal et musical
L’événement Festival Voix et Danses – Bulbe, Cie Macadam Tempo, Des marionnettes pour un voyage initiatique vocal et musical Argentonnay a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Bocage Bressuirais
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