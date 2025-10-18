Festival Voix et Danses Chansons croisées La Griotte Cerizay

Festival Voix et Danses Chansons croisées La Griotte Cerizay samedi 18 octobre 2025.

Festival Voix et Danses Chansons croisées

La Griotte 7 Rue du Pass. des Pierres Cerizay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

« Chansons croisées », une rencontre de chorales inclusives.

Imaginez un moment unique où soignants, soignés, familles et proches, tous touchés par la maladie mentale, se

rassemblent pour partager leur parole et leurs maux. Pour ce concert commun, chaque groupe a écrit ses propres chansons lors d’ateliers d’écriture, et transmis à un autre groupe pour être mises en musique, d’où l’idée de la création d’un répertoire de chansons croisées .

Billetterie disponible dans les offices de tourisme de Bressuire et Mauléon ainsi que sur Helloasso.com. .

La Griotte 7 Rue du Pass. des Pierres Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 01 10 53 eclatsdevoixfestival@gmail.com

English : Festival Voix et Danses Chansons croisées

German : Festival Voix et Danses Chansons croisées

Italiano :

Espanol : Festival Voix et Danses Chansons croisées

L’événement Festival Voix et Danses Chansons croisées Cerizay a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Bocage Bressuirais