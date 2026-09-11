Festival Voix et Danses – Danse-Sons ! Atelier animé par Ana Popovic et Pauline Audebaud Le Local Bressuire
dimanche 11 octobre 2026 · Le Local · Bressuire
Informations pratiques
Bressuire
Festival Voix et Danses – Danse-Sons ! Atelier animé par Ana Popovic et Pauline Audebaud
Le Local 11 Rue Bathilde Bernard Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Danse-Sons !
Atelier à deux voix, animé par Ana Popovic et Pauline Audebaud.
Ana et Pauline vous accueillent et vous invitent dans la danse, en toute simplicité, sans pré-requis. Après un réveil corporel guidé par le son des bols tibétains, voyagez entre le poids et la suspension afin d’explorer le mouvement dansé.
À l’issue de ces différentes étapes, un temps d’échange sur votre ressenti vient clôturer l’atelier.
Billetterie disponible à l’office de tourisme de Bressuire et sur Helloasso. .
Le Local 11 Rue Bathilde Bernard Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 01 10 53 eclatsdevoixfestival@gmail.com
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English : Festival Voix et Danses – Danse-Sons ! Atelier animé par Ana Popovic et Pauline Audebaud
L’événement Festival Voix et Danses – Danse-Sons ! Atelier animé par Ana Popovic et Pauline Audebaud Bressuire a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Bocage Bressuirais
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