Festival Voix et Danses – Danse-Sons ! Atelier animé par Ana Popovic et Pauline Audebaud Le Local Bressuire

Informations pratiques

Bressuire

Festival Voix et Danses – Danse-Sons ! Atelier animé par Ana Popovic et Pauline Audebaud

Le Local 11 Rue Bathilde Bernard Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 10:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Danse-Sons !

Atelier à deux voix, animé par Ana Popovic et Pauline Audebaud.

Ana et Pauline vous accueillent et vous invitent dans la danse, en toute simplicité, sans pré-requis. Après un réveil corporel guidé par le son des bols tibétains, voyagez entre le poids et la suspension afin d’explorer le mouvement dansé.

À l’issue de ces différentes étapes, un temps d’échange sur votre ressenti vient clôturer l’atelier.

Billetterie disponible à l’office de tourisme de Bressuire et sur Helloasso. .

Le Local 11 Rue Bathilde Bernard Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 01 10 53 eclatsdevoixfestival@gmail.com

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English : Festival Voix et Danses – Danse-Sons ! Atelier animé par Ana Popovic et Pauline Audebaud

L’événement Festival Voix et Danses – Danse-Sons ! Atelier animé par Ana Popovic et Pauline Audebaud Bressuire a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Bocage Bressuirais