Festival Voix et Danses – « De toi, de moi, de nous, l’art de prendre soin » – Cie du Désordre La Griotte Cerizay

Informations pratiques

Cerizay

Festival Voix et Danses – « De toi, de moi, de nous, l’art de prendre soin » – Cie du Désordre

La Griotte 7 Rue du Passage des Pierres Cerizay Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

« De toi, de moi, de nous, l’art de prendre soin », Cie du Désordre.

En juin 2025, Soizic Gourvil et Filip Forgeau ont rencontré des soignants et futurs soignants du territoire. À travers des échanges et des ateliers d’écriture individuels et collectifs, ils ont découvert leur métier et leur quotidien.

Puis, les mots de celles et ceux qui bénéficient de leurs soins, ont enrichi ce collectage. De cette matière profonde et sensible, ils ont créé une lecture théâtralisée, habillée des bulles sonores proposées par les élèves* du Conservatoire de Musique.

Ces textes et ces bulles sonores sont réunis dans un livret « De toi, de moi, de nous » que vous pouvez vous procurer auprès de l’association Voix & Danses.

Billetterie disponible à l’office de tourisme de Bressuire et sur Helloasso. .

La Griotte 7 Rue du Passage des Pierres Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 01 10 53 eclatsdevoixfestival@gmail.com

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English : Festival Voix et Danses – « De toi, de moi, de nous, l’art de prendre soin » – Cie du Désordre

L’événement Festival Voix et Danses – « De toi, de moi, de nous, l’art de prendre soin » – Cie du Désordre Cerizay a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Bocage Bressuirais