Festival Voix et Danses – « De toi, de moi, de nous, l’art de prendre soin » – Cie du Désordre La Griotte Cerizay
vendredi 16 octobre 2026 · La Griotte · Cerizay
Informations pratiques
Cerizay
Festival Voix et Danses – « De toi, de moi, de nous, l’art de prendre soin » – Cie du Désordre
La Griotte 7 Rue du Passage des Pierres Cerizay Deux-Sèvres
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
« De toi, de moi, de nous, l’art de prendre soin », Cie du Désordre.
En juin 2025, Soizic Gourvil et Filip Forgeau ont rencontré des soignants et futurs soignants du territoire. À travers des échanges et des ateliers d’écriture individuels et collectifs, ils ont découvert leur métier et leur quotidien.
Puis, les mots de celles et ceux qui bénéficient de leurs soins, ont enrichi ce collectage. De cette matière profonde et sensible, ils ont créé une lecture théâtralisée, habillée des bulles sonores proposées par les élèves* du Conservatoire de Musique.
Ces textes et ces bulles sonores sont réunis dans un livret « De toi, de moi, de nous » que vous pouvez vous procurer auprès de l’association Voix & Danses.
Billetterie disponible à l’office de tourisme de Bressuire et sur Helloasso. .
La Griotte 7 Rue du Passage des Pierres Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 01 10 53 eclatsdevoixfestival@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Voix et Danses – « De toi, de moi, de nous, l’art de prendre soin » – Cie du Désordre
L’événement Festival Voix et Danses – « De toi, de moi, de nous, l’art de prendre soin » – Cie du Désordre Cerizay a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Bocage Bressuirais
À voir aussi à Cerizay (Deux-Sèvres)
- Rencontre avec Michel Chatry, Bibliothèque Cerizay, Cerizay 18 septembre 2026
- Découverte de la langue régionale : Le parlajhe poitevin-saintongeais, Bar Le Madérien, Cerizay 18 septembre 2026
- Pièce de théatre : Cllément pi Cloé, Controverse à propos des lagues régionales, Salle Victor Hugo, Cerizay 18 septembre 2026
- Spectacle José Cruz Salle de la Griotte Cerizay 25 septembre 2026
- Journées du patrimoine économique – Entreprise 50 Factory Entreprise 50 Factory Cerizay 2 octobre 2026