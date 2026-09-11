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Festival Voix et Danses – Il était une voix, Cie Idéosphère et Cie Novao, entre danse, théâtre et poésie La Passerelle Mauléon

mercredi 21 octobre 2026 · La Passerelle · Mauléon

Festival Voix et Danses – Il était une voix, Cie Idéosphère et Cie Novao, entre danse, théâtre et poésie La Passerelle Mauléon

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
La Passerelle
Adresse
8 Grand'Rue
Ville
79700 Mauléon
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Mauléon

Festival Voix et Danses – Il était une voix, Cie Idéosphère et Cie Novao, entre danse, théâtre et poésie

La Passerelle 8 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:30:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

Il était une voix, Cie Idéosphère et Cie Novao.
Entre danse, théâtre et poésie, le voyage d’une petite fille à la rencontre d’elle-même.
Dans une ambiance intimiste, poétique et sensible, « Il était une voix… » raconte l’histoire d’une petite fille qui, enfermée dans sa chambre, s’évade dans ses rêveries et part à la découverte de son monde intérieur.
Dans cette histoire chorégraphiée et théâtralisée, cette petite fille deviendra l’exploratrice de sa créativité et développera sa capacité à surmonter les difficultés, à savoir rebondir face aux petits imprévus et aux épreuves de la vie.
À partir de 3 ans.
Billetterie disponible à l’office de tourisme de Bressuire et sur Helloasso.   .

La Passerelle 8 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 01 10 53  eclatsdevoixfestival@gmail.com

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English : Festival Voix et Danses – Il était une voix, Cie Idéosphère et Cie Novao, entre danse, théâtre et poésie

L’événement Festival Voix et Danses – Il était une voix, Cie Idéosphère et Cie Novao, entre danse, théâtre et poésie Mauléon a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Bocage Bressuirais

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