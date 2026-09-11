Festival Voix et Danses – Il était une voix, Cie Idéosphère et Cie Novao, entre danse, théâtre et poésie La Passerelle Mauléon
mercredi 21 octobre 2026 · La Passerelle · Mauléon
Informations pratiques
Mauléon
Festival Voix et Danses – Il était une voix, Cie Idéosphère et Cie Novao, entre danse, théâtre et poésie
La Passerelle 8 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:30:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Il était une voix, Cie Idéosphère et Cie Novao.
Entre danse, théâtre et poésie, le voyage d’une petite fille à la rencontre d’elle-même.
Dans une ambiance intimiste, poétique et sensible, « Il était une voix… » raconte l’histoire d’une petite fille qui, enfermée dans sa chambre, s’évade dans ses rêveries et part à la découverte de son monde intérieur.
Dans cette histoire chorégraphiée et théâtralisée, cette petite fille deviendra l’exploratrice de sa créativité et développera sa capacité à surmonter les difficultés, à savoir rebondir face aux petits imprévus et aux épreuves de la vie.
À partir de 3 ans.
Billetterie disponible à l’office de tourisme de Bressuire et sur Helloasso. .
La Passerelle 8 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 01 10 53 eclatsdevoixfestival@gmail.com
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English : Festival Voix et Danses – Il était une voix, Cie Idéosphère et Cie Novao, entre danse, théâtre et poésie
L’événement Festival Voix et Danses – Il était une voix, Cie Idéosphère et Cie Novao, entre danse, théâtre et poésie Mauléon a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Bocage Bressuirais
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