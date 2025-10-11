Festival Voix et Danses Jusqu’à la nuit et 50 ans, présente! La Passerelle Mauléon

Festival Voix et Danses Jusqu’à la nuit et 50 ans, présente!

La Passerelle 8 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres

Jusqu’à la nuit de la Cie Need.

Ce solo est né de l’envie de questionner l’intime et notre rapport à ceux que j’appelle nos fantômes, nos failles, nos

épreuves et nos deuils. J’avais envie de leur créer une cérémonie, une fête… jusqu’à peut-être leur faire la fête. – Fiona Le Goff.

50 ans, présente! de la Cie MastoCK.

C’est l’histoire d’une femme de 50 ans, de son parcours, de ses souvenirs, de sa Bretagne natale… Entre tchatche et corps en mouvement, elle aborde ici le corps vieillissant, la psychanalyse et l’intergénérationnel, la féminité, l’aspiration à la sagesse et la transmission dans la filiation. Un seule en scène contemporain et joyeux de et par Carine Kermin.

Billetterie disponible dans les offices de tourisme de Bressuire et Mauléon ainsi que sur Helloasso.com. .

La Passerelle 8 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 01 10 53 eclatsdevoixfestival@gmail.com

