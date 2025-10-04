Festival Voix et Danses La goguette d’enfer SAINT-PORCHAIRE Bressuire

Festival Voix et Danses La goguette d’enfer SAINT-PORCHAIRE Bressuire samedi 4 octobre 2025.

Festival Voix et Danses La goguette d’enfer

SAINT-PORCHAIRE 1 Rue de la Chapelle des Bois Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

La goguette d’enfer avec la compagnie La Martingale.

Le principe est simple.Chaque personne du public peut intervenir au cours de la Goguette et partager son talent seul ou à plusieurs une chanson, un sketch, un tour de magie, une chorégraphie… accompagnée par le Grand Orchestre Poitiers Musette 86. Joyeux bazar alternant performances, sets électrisants de l’orchestre, jingles.

loufoques et improvisations menés par Jérôme Rouger en maître de cérémonie.

Billetterie disponible dans les offices de tourisme de Bressuire et Mauléon ainsi que sur Helloasso.com. .

SAINT-PORCHAIRE 1 Rue de la Chapelle des Bois Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 01 10 53 eclatsdevoixfestival@gmail.com

English : Festival Voix et Danses La goguette d’enfer

German : Festival Voix et Danses La goguette d’enfer

Italiano :

Espanol : Festival Voix et Danses La goguette d’enfer

L’événement Festival Voix et Danses La goguette d’enfer Bressuire a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Bocage Bressuirais