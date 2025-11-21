Festival Voix et Danses L’art de prendre soin La Passerelle Mauléon

Festival Voix et Danses L’art de prendre soin La Passerelle Mauléon vendredi 21 novembre 2025.

Festival Voix et Danses L’art de prendre soin

La Passerelle 8 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

« Soigner, prendre soin, donner soin… « , lecture théâtralisée, Cie du Désordre.

En juin dernier, Soizic Gourvil et Filip Forgeau, de la Cie du Désordre, ont rencontré des soignants et futurs soignants du territoire. À travers des échanges et des ateliers d’écriture, individuels et collectifs, ils ont exploré leur métier et leur quotidien. Puis, les mots de celles et ceux qui bénéficient de leurs soins, ont enrichi ce collectage. De cette matière profonde et sensible, ils ont créé une lecture théâtralisée, habillée pour l’occasion, de sons proposés par les élèves en MAO du Conservatoire.

Billetterie disponible dans les offices de tourisme de Bressuire et Mauléon ainsi que sur Helloasso.com. .

La Passerelle 8 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 01 10 53 eclatsdevoixfestival@gmail.com

English : Festival Voix et Danses L’art de prendre soin

German : Festival Voix et Danses L’art de prendre soin

Italiano :

Espanol : Festival Voix et Danses L’art de prendre soin

L’événement Festival Voix et Danses L’art de prendre soin Mauléon a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Bocage Bressuirais