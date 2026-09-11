Informations pratiques

La Chapelle-Saint-Laurent

Festival Voix et Danses – LéZéRan, poèmes électriques et engagés

Salle Pie X La Chapelle-Saint-Laurent Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

LéZéRan, poèmes électriques et engagés.

Francis Lebarbier et Victor Poilane donnent à entendre notre temps à travers le chant et des textes d’une poésie « rock », au rythme d’un accordéon ou d’une guitare électrique.

Ils parlent de nous cahotant sur les chemins de vie.

Ils parlent du monde qui va ou ne va pas, de l’espoir et des combats, de la nuit étoilée, du fascisme, des enfants, de la mort et de la vie…

Billetterie disponible à l’office de tourisme de Bressuire et sur Helloasso. .

Salle Pie X La Chapelle-Saint-Laurent 79430 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 01 10 53 eclatsdevoixfestival@gmail.com

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English : Festival Voix et Danses – LéZéRan, poèmes électriques et engagés

L’événement Festival Voix et Danses – LéZéRan, poèmes électriques et engagés La Chapelle-Saint-Laurent a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Bocage Bressuirais