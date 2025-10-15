Festival Voix et Danses Mémé Les Watts Place de la Roche Mauléon

Place de la Roche Espace de la Roche Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

2025-10-15

Un grand concert intergénérationnel.

Pierre Bouguier accompagné de ses talentueux musiciens, dépoussière les standards du temps de la TSF, expédie

Trenet à Buenos Aires, relit Riquita façon Reggae, émeut avec Mouloudji version orientale, donne à Bourvil des airs jazzy et passe Stromae à la moulinette musette.

La bande à Mémé met le feu partout où elle passe !

Billetterie disponible dans les offices de tourisme de Bressuire et Mauléon ainsi que sur Helloasso.com. .

Place de la Roche Espace de la Roche Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 01 10 53 eclatsdevoixfestival@gmail.com

