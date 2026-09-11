Festival Voix et Danses – ou Comment je suis devenu danseur, Groupe Fluo La Griotte Cerizay

Informations pratiques

Cerizay

Festival Voix et Danses – ou Comment je suis devenu danseur, Groupe Fluo

La Griotte 7 Rue du Passage des Pierres Cerizay Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 18:00:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Ou Comment je suis devenu danseur, Groupe Fluo.

Spectacle chorégraphique et parlé, destiné aux adolescents (de tous les âges).

Le récit d’un skateur-danseur.

Le skateboard façonne une manière d’habiter le monde, une école de la chute et de la persévérance, un art de l’équilibre précaire. Dans ce solo, Benoit Canteteau rejoue l’acharnement et l’ivresse d’une adolescence passée sur la planche et fait resurgir l’adolescent qu’il a été et la ténacité qui l’anime encore aujourd’hui.

Billetterie disponible à l’office de tourisme de Bressuire et sur Helloasso. .

La Griotte 7 Rue du Passage des Pierres Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 01 10 53 eclatsdevoixfestival@gmail.com

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English : Festival Voix et Danses – ou Comment je suis devenu danseur, Groupe Fluo

L’événement Festival Voix et Danses – ou Comment je suis devenu danseur, Groupe Fluo Cerizay a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Bocage Bressuirais