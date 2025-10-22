Festival Voix et Danses Parco La Griotte Cerizay

Festival Voix et Danses Parco La Griotte Cerizay mercredi 22 octobre 2025.

Festival Voix et Danses Parco

La Griotte 7 Rue du Pass. des Pierres Cerizay Deux-Sèvres

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Parco, Cie Dona Mezkal.

Spectacle musical à partir de 5 ans.

Il y a quelques années, sur une petite terrasse d’un bar au Mexique, Orel et Núria ont entendu une histoire singulière

racontée par une vieille dame indigène. À cet instant précis, ces deux musiciens ont décidé que tous les enfants devraient connaître cette histoire, celle de Parco, un squelette attachant et drôle, qui sort de sa tombe une fois par an pour retrouver ses proches. Armés de leur violoncelle et de leur guitare, ils nous invitent à voyager au Mexique sur les pas de Parco lors de cette journée de célébration, La Fiesta de los Muertos .

Billetterie disponible dans les offices de tourisme de Bressuire et Mauléon ainsi que sur Helloasso.com. .

La Griotte 7 Rue du Pass. des Pierres Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 01 10 53 eclatsdevoixfestival@gmail.com

English : Festival Voix et Danses Parco

German : Festival Voix et Danses Parco

Italiano :

Espanol : Festival Voix et Danses Parco

L’événement Festival Voix et Danses Parco Cerizay a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Bocage Bressuirais