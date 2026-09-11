Festival Voix et Danses – Pérégrines, Cie La Mesure Sorcière, Flamencos et Balkans dialoguent au féminin Place Jules Ferry Bressuire
samedi 3 octobre 2026 · Place Jules Ferry · Bressuire
Informations pratiques
Bressuire
Festival Voix et Danses – Pérégrines, Cie La Mesure Sorcière, Flamencos et Balkans dialoguent au féminin
Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Pérégrines, Cie La Mesure Sorcière, Flamencos et Balkans dialoguent au féminin.
ll y a vingt ans le cinéaste Tony Gatlif dessine le chemin de rencontre de Karine Gonzalez et Norig. Elles se découvrent sur les planches des Bouffes du Nord dans le spectacle du film « Exils ».
Désireuses d’inventer les passerelles qui les mènent l’une chez l’autre, elles écrivent « Pérégrines » une partition de femmes. Et pour que Flamencos et Balkans se convoquent, deux musiciens, un accordéon, une guitare, accompagnent, comme de coutume gitane et tzigane.
Billetterie disponible à l’office de tourisme de Bressuire et sur Helloasso. .
Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 01 10 53 eclatsdevoixfestival@gmail.com
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English : Festival Voix et Danses – Pérégrines, Cie La Mesure Sorcière, Flamencos et Balkans dialoguent au féminin
L’événement Festival Voix et Danses – Pérégrines, Cie La Mesure Sorcière, Flamencos et Balkans dialoguent au féminin Bressuire a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Bocage Bressuirais
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