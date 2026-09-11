Festival Voix et Danses – Petits potins lyriques, Cie Voix Emoi Salle Bel Air Moncoutant-sur-Sèvre

Informations pratiques

Moncoutant-sur-Sèvre

Festival Voix et Danses – Petits potins lyriques, Cie Voix Emoi

Salle Bel Air 3 Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 16:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Petits potins lyriques, Cie Voix Emoi.

Un spectacle de joyeuses pipelettes en mode lyrico–burlesque…

« L’opéra ??? »

« Je ne connais pas, mais ça n’est pas pour moi ! »

C’est en entendant ce genre de phrases que les 4 potinettes, une pianiste et trois chanteuses lyriques, créent un spectacle à leur image : un mélange d’humour, de musique et d’émotion. Entre confidences, conseils sentimentaux, tarots de Marseille et potins croustillants, elles revisitent l’opéra, l’opérette et les songs américaines avec fantaisie. Un moment où l’on rit, où l’on pleure, où l’on refait le monde… et où l’on trinque !

Billetterie disponible à l’office de tourisme de Bressuire et sur Helloasso. .

Salle Bel Air 3 Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 01 10 53 eclatsdevoixfestival@gmail.com

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English : Festival Voix et Danses – Petits potins lyriques, Cie Voix Emoi

L’événement Festival Voix et Danses – Petits potins lyriques, Cie Voix Emoi Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Bocage Bressuirais