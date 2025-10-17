Festival Voix et Danses Pouqu’on s’apprivoise Salle Bel Air Moncoutant-sur-Sèvre

Festival Voix et Danses Pouqu’on s’apprivoise

Salle Bel Air 3 Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Pourqu’on s’apprivoise de la Cie Artifis.

Spectacle queer, poétique et sensible.

Ces mots, ce sont ceux d’Anne Sylvestre. Ils résonnent comme les plus beaux et trottent dans nos têtes. Ils ont trouvé

leur place dans nos rameaux, dans nos bocages, et ont tant bouleversé nos carcasses qu’ils se sont amarrés à nos

ports. Ils nous ont appris à dire que vous êtes beaux, à aimer les gens qui doutent, à admirer les sorcières que sont les Gabrielle, Aïcha, filles d’amour ou de combat.

Billetterie disponible dans les offices de tourisme de Bressuire et Mauléon ainsi que sur Helloasso.com. .

Salle Bel Air 3 Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 01 10 53 eclatsdevoixfestival@gmail.com

