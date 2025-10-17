Festival Voix et Danses Pouqu’on s’apprivoise Salle Bel Air Moncoutant-sur-Sèvre
Festival Voix et Danses Pouqu’on s’apprivoise Salle Bel Air Moncoutant-sur-Sèvre vendredi 17 octobre 2025.
Festival Voix et Danses Pouqu’on s’apprivoise
Salle Bel Air 3 Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
Pourqu’on s’apprivoise de la Cie Artifis.
Spectacle queer, poétique et sensible.
Ces mots, ce sont ceux d’Anne Sylvestre. Ils résonnent comme les plus beaux et trottent dans nos têtes. Ils ont trouvé
leur place dans nos rameaux, dans nos bocages, et ont tant bouleversé nos carcasses qu’ils se sont amarrés à nos
ports. Ils nous ont appris à dire que vous êtes beaux, à aimer les gens qui doutent, à admirer les sorcières que sont les Gabrielle, Aïcha, filles d’amour ou de combat.
Billetterie disponible dans les offices de tourisme de Bressuire et Mauléon ainsi que sur Helloasso.com. .
Salle Bel Air 3 Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 01 10 53 eclatsdevoixfestival@gmail.com
English : Festival Voix et Danses Pouqu’on s’apprivoise
German : Festival Voix et Danses Pouqu’on s’apprivoise
Italiano :
Espanol : Festival Voix et Danses Pouqu’on s’apprivoise
L’événement Festival Voix et Danses Pouqu’on s’apprivoise Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Bocage Bressuirais