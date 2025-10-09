Festival Voix et Danses Revue & corrigée Salle Emeraude Bressuire

Salle Emeraude 20 Place Dupin Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Revue & corrigée, cabaret burlesque, chant, danse et effeuillage par l’asso Popine.

Revue & Corrigée est un girls gang de dealeuses de strass et paillettes. Après leur premier spectacle mis en scène par Jean­-Luc Borras, elles parcourent la scène burlesque, festivals, cabarets et événements privés en France et à l’étranger. En 2018, elles créent le Cabaret Revue & Corrigée, une scène ouverte burlesque et plus, axée sur l’effeuillage. Inspirées par un style rétro et cinématographique proche de la comédie musicale, elles allient esthétique, énergie et fête.

Plus d’infos sur www.boc-hall.org.

Ce spectacle comporte des scènes de nudité. .

Salle Emeraude 20 Place Dupin Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 01 10 53 eclatsdevoixfestival@gmail.com

