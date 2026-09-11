Festival Voix et Danses – « Rouge incarnat » et « D’Ici là » – Deux duos de danse qui explorent nos vécus les plus intimes La Griotte Cerizay
dimanche 11 octobre 2026 · La Griotte · Cerizay
Informations pratiques
Cerizay
Festival Voix et Danses – « Rouge incarnat » et « D’Ici là » – Deux duos de danse qui explorent nos vécus les plus intimes
La Griotte 7 Rue du Passage des Pierres Cerizay Deux-Sèvres
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 15:30:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
« Rouge incarnat », Cie Léa.
C’est une invitation de Lolita Espin Anadon à parcourir les multiples facettes de ce rouge, en résonance avec son histoire familiale. En complicité avec le musicien Christophe Bunel, elle nous propose un voyage chorégraphique et musical. Une traversée libératrice pour s’accepter tel que l’on est, accepter son histoire qui gratte, qui marque, à en laisser des traces sur la peau. Arrêter de cacher, de « mettre sous le tapis » et se réconcilier avec soi-même pour laisser pleinement exprimer la joie, la pétillance et l’optimisme.
« D’ici là »,Cie Jusqu’à maintenant.
D’ICI LÀ est un duo chorégraphique écrit avec les mots et la danse pour raconter l’histoire d’une rencontre. Stéphanie Gaillard et Maxime Herviou se livrent à une fougueuse confidence, à la fois intense et généreuse.
Billetterie disponible à l’office de tourisme de Bressuire et sur Helloasso. .
La Griotte 7 Rue du Passage des Pierres Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 01 10 53 eclatsdevoixfestival@gmail.com
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English : Festival Voix et Danses – « Rouge incarnat » et « D’Ici là » – Deux duos de danse qui explorent nos vécus les plus intimes
L’événement Festival Voix et Danses – « Rouge incarnat » et « D’Ici là » – Deux duos de danse qui explorent nos vécus les plus intimes Cerizay a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Bocage Bressuirais
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