Festival Voix et Danses – Welcome, Cie Zutano Bazar, musique électronique, chant baroque et danse contemporaine La Passerelle Mauléon
samedi 10 octobre 2026 · La Passerelle · Mauléon
Informations pratiques
Mauléon
Festival Voix et Danses – Welcome, Cie Zutano Bazar, musique électronique, chant baroque et danse contemporaine
La Passerelle 8 Grand’Rue Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Welcome, Cie Zutano Bazar, musique électronique, chant baroque et danse contemporaine.
Pour trancher avec l’inquiétude et le scepticisme qui gangrènent notre époque pâlichonne, la chorégraphe Florence Loison s’empare de cette œuvre éclatante d’Henri Purcell, en conviant un ténor, un compositeur de musique électronique aux influences rock et deux danseuses contemporaines…
Avec beaucoup de tendresse et une certaine dose d’irrévérence, s’entrelacent l’ancien et le nouveau, bien loin du repli sur soi qui règne sur nos temps troublés.
Billetterie disponible à l’office de tourisme de Bressuire et sur Helloasso. .
La Passerelle 8 Grand’Rue Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 01 10 53 eclatsdevoixfestival@gmail.com
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English : Festival Voix et Danses – Welcome, Cie Zutano Bazar, musique électronique, chant baroque et danse contemporaine
L’événement Festival Voix et Danses – Welcome, Cie Zutano Bazar, musique électronique, chant baroque et danse contemporaine Mauléon a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Bocage Bressuirais
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