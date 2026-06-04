Festival voix et route romane Baltzenheim
Festival voix et route romane Baltzenheim samedi 29 août 2026.
Baltzenheim
Festival voix et route romane
Baltzenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29 14:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Invitation à la méditation et au rêve, voici un voyage dans l’univers sonore des flûtes des anciennes civilisations de l’humanité flûtes doubles médiévales, flûtes triples des civilisations anciennes du Mexique, flûte à 3 trous et tambour des ménestrels…, qu’elles soient en os, en céramique, en roseau, en bambou, ou creusées dans d’autres essences de bois, elles ont vocation à séduire les vivants et à communiquer avec les esprits. .
Baltzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 9 50 60 13 93
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L’événement Festival voix et route romane Baltzenheim a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach