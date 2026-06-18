Feldbach

Festival Voix et Route romane Concert Ensemble Céladon

rue de l’Église Feldbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 18:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Les Cantigas de Santa Maria, un monument de la musique médiévale. Sur inscription.

Les miracles de Santa Maria

Les Cantigas de Santa Maria sont un monument de la musique médiévale. Écrites sous le règne d’Alfonsio El Sabio (1212-1284), roi de Castille et de León et commanditaire de l’ouvrage, ces chansons composées en galaïco-portugais constituent un des plus importants recueils de la littérature médiévale en Occident. Elles sont le témoignage des métissages culturels profonds de la culture arabo-andalouse et de leur raffinement. Les 427 chansons monodiques sont dédiées à la Vierge Marie et relatent pour la plupart un miracle accompli par ses soins. Parmi les quatre manuscrits par lesquels elles nous sont parvenues, l’un d’eux contient quantité d’illustrations représentant des instrumentistes, orientaux et occidentaux, nous apportant ainsi des informations précieuses sur la pratique instrumentale et la lutherie de l’époque.

Pour ce nouveau projet, l’ensemble Céladon s’est appuyé sur les transcriptions de la monumentale éditée par Walter Mettmann en 1981, en regard avec les manuscrits disponibles en ligne, et a fait appel à un philologue pour travailler sur la langue et se rapprocher autant que possible des sonorités médiévales.

Billetterie .

rue de l’Église Feldbach 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 9 50 60 13 93

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English :

The Cantigas de Santa Maria, a masterpiece of medieval music. Registration required.

L’événement Festival Voix et Route romane Concert Ensemble Céladon Feldbach a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du Sundgau