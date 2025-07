Festival Voix et Route Romane Festival de musique médiévale Strasbourg

Festival Voix et Route Romane Festival de musique médiévale

Strasbourg Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-08-28

fin : 2025-09-14

2025-08-28

Depuis plus de 30 ans, le Festival Voix et Route romane propose à la fin de l’été un étonnant voyage à travers les musiques du Moyen Âge. Il s’inscrit sur l’ensemble du territoire alsacien en organisant des concerts de musique médiévale dans les plus beaux sites de la Route Romane. Dernier évènement français exclusivement consacré à ce type de musique, il proclame le lien indéfectible entre culture et patrimoine.

A travers toute l’Alsace, découvrez des artistes et des musiques hors du commun. Ateliers, et rencontres complètent le programme… .

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 9 50 60 13 93 accueil@voix-romane.com

