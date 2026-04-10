Festival VoixSi VoixLa #5, Ville de Joinville, Joinville

Festival VoixSi VoixLa #5 10 – 12 avril Ville de Joinville Haute-Marne

Scènes ouvertes : Gratuit/ Concert : 12€ / Atelier : 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-10T19:00:00+02:00 – 2026-04-10T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-12T09:30:00+02:00 – 2026-04-12T21:00:00+02:00

Du 10 au 12 avril 2026, Joinville vibrera au rythme de la 5e édition du festival VoixSi VoixLa, organisé par l’association Vall’Art en partenariat avec Arts Vivants 52 et la Ville de Joinville qui mettra à l’honneur la diversité de l’art choral, en réunissant artistes professionnels, l’ensemble In Chorus, les Nanas dans le rétro , le trio Ispolin et 10 chœurs amateurs.

Ils présenteront au public leurs concerts dans divers lieux : Auditoire, Eglise et salle des fêtes.

Des ateliers , accessibles à Tous , seront proposés à l’espace Marcand afin de découvrir et s’essayer à différentes formes de la pratique vocale

Programme: https.//festival-voixsi-voixla.e-monsite.com

Informations et contact: associationvallart@free.fr / 06 71 45 93 24

Ville de Joinville 17 rue de l’ Auditoire 52300 Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « associationvallart@free.fr »}] [{« link »: « mailto:associationvallart@free.fr »}]

5ème édition du festival VoixSi VoixLa à Joinville , organisé par l’association Vall’Art: Concerts , Scènes ouvertes, Ateliers Concerts Scènes ouvertes