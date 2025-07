Festi’val Voncq

Festi’val Voncq samedi 9 août 2025.

Festi’val

Place du village Voncq Ardennes

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

2025-08-09

4 groupes de musique au programme Toxic Frogs, Garçons Plage, Wag 2 Son et Fanfare Moussaka Animations pour enfants, foodtrucks et un feu d’artifice sont également prévus. Entrée libre

Place du village Voncq 08400 Ardennes Grand Est +33 6 30 49 40 86 aubonheurduval@gmail.com

English :

4 bands on the program: Toxic Frogs, Garçons Plage, Wag 2 Son and Fanfare Moussaka Children’s entertainment, foodtrucks and a fireworks display are also planned. Free admission

German :

4 Musikgruppen auf dem Programm: Toxic Frogs, Garçons Plage, Wag 2 Son und Fanfare Moussaka Kinderanimationen, Foodtrucks und ein Feuerwerk sind ebenfalls geplant. Freier Eintritt

Italiano :

4 gruppi musicali in programma: Toxic Frogs, Garçons Plage, Wag 2 Son e Fanfare Moussaka Sono previsti anche intrattenimento per bambini, camioncini e uno spettacolo pirotecnico. Ingresso libero

Espanol :

4 grupos musicales en el programa: Toxic Frogs, Garçons Plage, Wag 2 Son y Fanfare Moussaka También están previstas animaciones infantiles, foodtrucks y un castillo de fuegos artificiales. Entrada gratuita

L’événement Festi’val Voncq a été mis à jour le 2025-07-16 par Ardennes Tourisme