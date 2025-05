Festival Voyager sans bouger « Côte d’Ivoire » – Maison de quartier La Mano Nantes, 24 mai 2025 10:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 10:00 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Médiathèque Luce Courville, 1 rue Eugène Thomas Ateliers enfants / 10h12h : lecture de conte ivoiriens, activités manuelles et jeux (à partir de 4 ans) Film pour enfants / 14h-15h30 « We, l’histoire du masque mendiant » à partir de 6 ansParvis du collège Stendhal Danses et musique straditionnelles / 17h – 18h : par la troupe « Zaouli »La Mano, 3 rue Eugène Thomas Expo photo et costumes traditionnels / 10h-16h30 : photographies de Nader Fakhry, costumes et masques traditionnels Film d’animation tout public / 21h30 – 23h : Aya de Yopougon. L’ouverture de la salle à 21h00, fermeture des portes à 21h30? Nombre de places limité. le senfanst ed moins de 13 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Ce festival est organisé par les élèves de 3em du Collège Stendhal de Nantes

Maison de quartier La Mano Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 61 80 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E4551-maison-de-quartier-la-mano MQ-LaMano@mairie-nantes.fr