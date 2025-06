Festival VOYAGES Entre Imaginaires et Réalité Wigwam Live Celtic Mongolia Blues – Les Jardins de Bernadette Sapois 19 juin 2025 21:00

Vosges

Festival VOYAGES Entre Imaginaires et Réalité Wigwam Live Celtic Mongolia Blues Les Jardins de Bernadette Le Haut du Tôt 1 Le Peupré Sapois Vosges

Troisième édition de notre festival « VOYAGES Entre Imaginaires et Réalité » avec en première partie une série de concerts et d’animations de Youri DEFRANCE du 12 au 21 juin 2025 aux Jardins de Bernadette à Sapois (88). Vous pourrez aussi y découvrir l’exposition « Clins d’Oeil sur le Monde » de Denis AUBRY et Alain WODEY. La deuxième partie du festival aura lieu du 5 au 7 septembre 2025 avec de nouvelles surprises et animations autour du thème du Voyage. Youri Defrance Wigwam Live Celtic Mongolia Blues Son Immersif Mêlée à la tradition & à la modernité ma musique & l’image video « 360° » dans un Dôme ancrera nos pieds à la terre de nos enfants avec nos rêves au milieu. Youri Rencontres des musiques américaines celtiques et mongoles. C’est tout un monde et des ambiances musicales que va nous faire découvrir Youri Defrance lors de son passage dans les Vosges. C’est pour nous un plaisir d’accueillir cet Infatigable voyageur de la Planéte inspiré par les sonorités et traditions de ses peuples à l’occasion de cette nouvelle édition de Voyages Entre Imaginaires et Réalité . Un événement de Lorraine Cultures du Monde.Tout public

Les Jardins de Bernadette Le Haut du Tôt 1 Le Peupré

Sapois 88120 Vosges Grand Est +33 6 17 23 83 70 denis.aubry2@free.fr

English :

Third edition of our « VOYAGES Entre Imaginaires et Réalité » festival, opening with a series of concerts and animations by Youri DEFRANCE from June 12 to 21, 2025 at the Jardins de Bernadette in Sapois (88). You can also discover the « Clins d’Oeil sur le Monde » exhibition by Denis AUBRY and Alain WODEY. The second part of the festival will take place from September 5 to 7, 2025, with new surprises and events around the theme of Travel. Youri Defrance Wigwam Live Celtic Mongolia Blues: Immersive Sound Mixed with tradition & modernity: my music & the « 360° » video image in a Dome will anchor our feet to our children’s earth with our dreams in the middle. Youri Encounters American Celtic and Mongolian music. Youri Defrance will be taking us on a journey through a whole world of musical atmospheres during his visit to the Vosges. We are delighted to welcome this tireless traveller of the planet, inspired by the sounds and traditions of his peoples, to this latest edition of « Voyages Entre Imaginaires et Réalité ». A Lorraine Cultures du Monde event.

German :

Dritte Ausgabe unseres Festivals « VOYAGES Entre Imaginaires et Réalité » mit einer Reihe von Konzerten und Animationen von Youri DEFRANCE als erstem Teil vom 12. bis 21. Juni 2025 in den Jardins de Bernadette in Sapois (88). Dort können Sie auch die Ausstellung « Clins d’Oeil sur le Monde » von Denis AUBRY und Alain WODEY besichtigen. Der zweite Teil des Festivals findet vom 5. bis 7. September 2025 mit neuen Überraschungen und Animationen rund um das Thema « Reisen » statt. Youri Defrance Wigwam Live Celtic Mongolia Blues Immersiver Klang Vermischt mit Tradition und Moderne: Meine Musik und das 360°-Videobild in einer Kuppel werden unsere Füße mit der Erde unserer Kinder verankern, mit unseren Träumen in der Mitte. Youri Begegnungen mit amerikanisch-keltischer und mongolischer Musik. Youri Defrance wird uns bei seinem Besuch in den Vogesen eine ganze Welt voller musikalischer Stimmungen zeigen. Es ist uns eine Freude, diesen unermüdlichen Weltreisenden, der sich von den Klängen und Traditionen seiner Völker inspirieren lässt, anlässlich dieser neuen Ausgabe von « Voyages Entre Imaginaires et Réalité » begrüßen zu dürfen. Eine Veranstaltung von Lorraine Cultures du Monde.

Italiano :

La terza edizione del nostro festival « VOYAGES Entre Imaginaires et Réalité » si aprirà con una serie di concerti e spettacoli di Youri DEFRANCE dal 12 al 21 giugno 2025 presso i Jardins de Bernadette a Sapois (88). È inoltre possibile scoprire la mostra « Clins d’Oeil sur le Monde » di Denis AUBRY e Alain WODEY. La seconda parte del festival si svolgerà dal 5 al 7 settembre 2025, con nuove sorprese ed eventi sul tema del viaggio. Youri Defrance Wigwam Live Celtic Mongolia Blues: Immersive Sound Fondere tradizione e modernità: la mia musica e l’immagine video « a 360° » in una cupola ancoreranno i nostri piedi alla terra dei nostri figli con i nostri sogni al centro. Youri incontra la musica celtica americana e mongola. Youri Defrance ci accompagnerà in un viaggio attraverso un intero mondo di atmosfere musicali durante la sua visita nei Vosgi. Siamo lieti di accogliere questo instancabile viaggiatore del pianeta, ispirato dai suoni e dalle tradizioni dei suoi popoli, in quest’ultima edizione di « Voyages Entre Imaginaires et Réalité ». Un evento Lorraine Cultures du Monde.

Espanol :

La tercera edición de nuestro festival « VOYAGES Entre Imaginaires et Réalité » se inaugura con una serie de conciertos y actuaciones de Youri DEFRANCE del 12 al 21 de junio de 2025 en los Jardines de Bernadette de Sapois (88). También podrá descubrir la exposición « Clins d’Oeil sur le Monde » de Denis AUBRY y Alain WODEY. La segunda parte del festival tendrá lugar del 5 al 7 de septiembre de 2025, con nuevas sorpresas y eventos sobre el tema del Viaje. Youri Defrance Wigwam Live Celtic Mongolia Blues: Immersive Sound Mezcla de tradición y modernidad: mi música y la imagen de vídeo « 360° » en una Cúpula anclarán nuestros pies a la tierra de nuestros hijos con nuestros sueños en el centro. Youri se encuentra con la música celta americana y mongola. Youri Defrance nos hará viajar por todo un mundo de atmósferas musicales durante su visita a los Vosgos. Estamos encantados de recibir a este incansable viajero del planeta, inspirado por los sonidos y las tradiciones de sus pueblos, en esta nueva edición de « Voyages Entre Imaginaires et Réalité ». Un acontecimiento de Lorena Cultures du Monde.

