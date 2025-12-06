Festival Voyageur À perte de vue Rue Louis Jouvet Vorey
Festival Voyageur À perte de vue Rue Louis Jouvet Vorey samedi 6 décembre 2025.
Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-06 16:30:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Venez assister à la projection-rencontre du film À perte de vue avec Pierre Petit, réalisateur. Un film vibrant sur le lien fusionnel père fille.
Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 embarcadere@vorey.fr
English :
Join us for a screening of À perte de vue with director Pierre Petit. A vibrant film about the father-daughter bond.
German :
Kommen Sie zur Vorführung und Diskussion des Films À perte de vue mit dem Regisseur Pierre Petit. Ein vibrierender Film über die verschmelzende Vater-Tochter-Bindung.
Italiano :
Partecipate alla proiezione di À perte de vue con il regista Pierre Petit. Un film vibrante sul legame padre-figlia.
Espanol :
Asista a la proyección de À perte de vue con el director Pierre Petit. Una película vibrante sobre el vínculo padre-hija.
