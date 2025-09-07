Festival Voyageur Alaska, la cabane de Dick Proenneke Rue Louis Jouvet Vorey

Festival Voyageur Alaska, la cabane de Dick Proenneke Rue Louis Jouvet Vorey dimanche 7 septembre 2025.

Festival Voyageur Alaska, la cabane de Dick Proenneke

Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 14:30:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Venez assister à la projection-rencontre du film « Alaska la cabane de Dick Proenneke » avec Eliott Schonfeld, réalisateur.

.

Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 embarcadere@vorey.fr

English :

Join us for a screening of « Alaska: Dick Proenneke’s Cabin » with director Eliott Schonfeld.

German :

Kommen Sie zur Filmvorführung und Diskussion des Films « Alaska: Die Hütte des Dick Proenneke » mit dem Regisseur Eliott Schonfeld.

Italiano :

Partecipate alla proiezione del film « Alaska: Dick Proenneke’s cabin » con il regista Eliott Schonfeld.

Espanol :

Asista a la proyección de la película « Alaska: la cabaña de Dick Proenneke » con el director Eliott Schonfeld.

L’événement Festival Voyageur Alaska, la cabane de Dick Proenneke Vorey a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay