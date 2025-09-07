Festival Voyageur Alaska, la cabane de Dick Proenneke Rue Louis Jouvet Vorey
Début : 2025-09-07 14:30:00
Venez assister à la projection-rencontre du film « Alaska la cabane de Dick Proenneke » avec Eliott Schonfeld, réalisateur.
Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 embarcadere@vorey.fr
Join us for a screening of « Alaska: Dick Proenneke’s Cabin » with director Eliott Schonfeld.
Kommen Sie zur Filmvorführung und Diskussion des Films « Alaska: Die Hütte des Dick Proenneke » mit dem Regisseur Eliott Schonfeld.
Partecipate alla proiezione del film « Alaska: Dick Proenneke’s cabin » con il regista Eliott Schonfeld.
Asista a la proyección de la película « Alaska: la cabaña de Dick Proenneke » con el director Eliott Schonfeld.
