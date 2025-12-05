Festival Voyageur Espoirs Rue Louis Jouvet Vorey
Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
En ouverture au Festival Voyageur, venez assister à la soirée d’ouverture avec le film « Espoirs ». Projection-rencontre avec Nicolas Jambou, réalisateur et J.-B. Renet, rédacteur en chef du journal l’Équipe.
Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 embarcadere@vorey.fr
English :
Join us for the opening night of the Festival Voyageur with the film « Espoirs ». Screening-meeting with Nicolas Jambou, director, and J.-B. Renet, editor-in-chief of l’Équipe newspaper.
German :
Zur Eröffnung des Festival Voyageur besuchen Sie den Eröffnungsabend mit dem Film « Espoirs » (Hoffnungen). Filmvorführung und Gespräch mit Nicolas Jambou, Regisseur, und J.-B. Renet, Chefredakteur der Zeitung l’Équipe.
Italiano :
Partecipate alla serata di apertura del Festival Voyageur con il film « Espoirs ». Proiezione e discussione con Nicolas Jambou, regista, e J.-B. Renet, caporedattore del quotidiano l’Équipe.
Espanol :
Acompáñenos en la noche inaugural del Festival Voyageur con la película « Espoirs ». Proyección y debate con Nicolas Jambou, director, y J.-B. Renet, redactor jefe del periódico L’Équipe.
