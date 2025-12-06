Festival Voyageur La Paralpine Rue Louis Jouvet Vorey
Festival Voyageur La Paralpine Rue Louis Jouvet Vorey samedi 6 décembre 2025.
Festival Voyageur La Paralpine
Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-06 14:30:00
2025-12-06
Venez assister à la projection du film La Paralpine de Guillaume Funck dans le cadre du Festival Voyageur.
Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 embarcadere@vorey.fr
English :
Attend a screening of Guillaume Funck’s film La Paralpine as part of the Festival Voyageur.
German :
Besuchen Sie die Vorführung des Films La Paralpine von Guillaume Funck im Rahmen des Festival Voyageur.
Italiano :
Partecipate alla proiezione del film La Paralpine di Guillaume Funck nell’ambito del Festival Voyageur.
Espanol :
Asista a la proyección de la película La Paralpine, de Guillaume Funck, en el marco del Festival Voyageur.
