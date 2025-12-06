Festival Voyageur La Paralpine Rue Louis Jouvet Vorey

Festival Voyageur La Paralpine Rue Louis Jouvet Vorey samedi 6 décembre 2025.

Festival Voyageur La Paralpine

Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Venez assister à la projection du film La Paralpine de Guillaume Funck dans le cadre du Festival Voyageur.

.

Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 embarcadere@vorey.fr

English :

Attend a screening of Guillaume Funck’s film La Paralpine as part of the Festival Voyageur.

German :

Besuchen Sie die Vorführung des Films La Paralpine von Guillaume Funck im Rahmen des Festival Voyageur.

Italiano :

Partecipate alla proiezione del film La Paralpine di Guillaume Funck nell’ambito del Festival Voyageur.

Espanol :

Asista a la proyección de la película La Paralpine, de Guillaume Funck, en el marco del Festival Voyageur.

L’événement Festival Voyageur La Paralpine Vorey a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay