Festival Voyageur Le village de Kenou Rue Louis Jouvet Vorey dimanche 7 septembre 2025.

Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-09-07 17:00:00

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Venez assister à la projection-rencontre du film « Le village de Kenou » avec Niek Nicolaes et Herma Darmstadt, réalisateurs

Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 embarcadere@vorey.fr

English :

Attend the screening of « Le village de Kenou » with directors Niek Nicolaes and Herma Darmstadt

German :

Besuchen Sie die Filmvorführung und Diskussion des Films « Das Dorf Kenou » mit den Regisseuren Niek Nicolaes und Herma Darmstadt

Italiano :

Partecipate alla proiezione e alla discussione del film « Le village de Kenou » con Niek Nicolaes e Herma Darmstadt, registi del film

Espanol :

Asista a la proyección y debate de la película « Le village de Kenou » con Niek Nicolaes y Herma Darmstadt, sus directores

