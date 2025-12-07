Festival Voyageur Parfums d’Essence Rue Louis Jouvet Vorey
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-07 11:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Venez assister à la projection du film « Parfums d’Essence ». De Anaïs Béné et Jessica Malbet. Parfums d’Essence c’est le récit de l’aventure hors normes de Jessica et Anaïs, deux jeunes femmes parties sur un coup de tête rejoindre l’Himalaya à vélo.
Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 embarcadere@vorey.fr
English :
Join us for a screening of « Parfums d’Essence ». By Anaïs Béné and Jessica Malbet. Parfums d’Essence is the story of the extraordinary adventure of Jessica and Anaïs, two young women who set off on a whim to reach the Himalayas by bike.
German :
Besuchen Sie die Vorführung des Films « Parfums d’Essence ». Von Anaïs Béné und Jessica Malbet. Parfums d’Essence ist die Geschichte des außergewöhnlichen Abenteuers von Jessica und Anaïs, zwei jungen Frauen, die aus einer Laune heraus mit dem Fahrrad in den Himalaya fahren.
Italiano :
Partecipate alla proiezione del film « Parfums d’Essence ». Di Anaïs Béné e Jessica Malbet. Parfums d’Essence è la storia della straordinaria avventura di Jessica e Anaïs, due giovani donne che partono per un capriccio per raggiungere l’Himalaya in bicicletta.
Espanol :
Asista a la proyección de la película « Parfums d’Essence ». Por Anaïs Béné y Jessica Malbet. Parfums d’Essence es la historia de la extraordinaria aventura de Jessica y Anaïs, dos jóvenes que se proponen alcanzar el Himalaya en bicicleta.
