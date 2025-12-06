Festival Voyageur, soirée « Femme Liberté » Une française à Kaboul Rue Louis Jouvet Vorey
Festival Voyageur, soirée « Femme Liberté » Une française à Kaboul Rue Louis Jouvet Vorey samedi 6 décembre 2025.
Festival Voyageur, soirée « Femme Liberté » Une française à Kaboul
Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Soirée Femme Liberté
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Soirée d’exception « Femme Liberté » dans le cadre du Festival Voyageur. Projection-rencontre du film « Une française à Kaboul » avec Charlotte Erlih, réalisatrice.
Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 embarcadere@vorey.fr
English :
Exceptional « Femme Liberté » evening as part of the Festival Voyageur. Screening-meeting of the film « Une française à Kaboul » with director Charlotte Erlih.
German :
Außergewöhnlicher Abend « Femme Liberté » im Rahmen des Festival Voyageur. Vorführung und Diskussion des Films « Une française à Kaboul » mit Charlotte Erlih, Regisseurin.
Italiano :
Serata eccezionale di « Femme Liberté » nell’ambito del Festival Voyageur. Proiezione del film « Une française à Kaboul » con la regista Charlotte Erlih.
Espanol :
Una velada excepcional de « Femme Liberté » en el marco del Festival Voyageur. Proyección de la película « Une française à Kaboul » con la directora Charlotte Erlih.
