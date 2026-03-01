FESTIVAL VUES DU QUÉBEC RAMAILLAGES EN CÉVENNES hameau de l’Espinas Ventalon en Cévennes

FESTIVAL VUES DU QUÉBEC RAMAILLAGES EN CÉVENNES

hameau de l’Espinas Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Dans le cadre du Festival Vues du Québec de la La Nouvelle Dimension le relais de l’Espinas accueille la projection de l’épisode Racines de la série Ramaillages de Moïse Marcoux-Chabot le mercredi 18 mars à 20h. Le film sera suivi d’un échange et de la projection d’autres courts-métrages d’initiatives locales, actuelles et passées. Soupe à prix libre.

Ramaillages vient du verbe ramailler , c’est-à-dire de l’action de réparer les filets de pêche. Ici le terme est employé dans l’idée de réparer le filet social en resserrant les liens entre les gens et les communautés. .

hameau de l’Espinas Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35 epidemains@yahoo.f

English :

As part of La Nouvelle Dimension’s Vues du Québec Festival, the Relais de l’Espinas is hosting a screening of the Racines episode in Moïse Marcoux-Chabot’s Ramaillages series on Wednesday, March 18 at 8pm. The film will be followed by a discussion and the screening of other short films on local initiatives, past and present. Free soup.

