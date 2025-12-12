Festival WATERPROOF – Bal Magnétique • Massimo Fusco / Compagnie Corps Magnétiques Salle de la Cité Rennes Dimanche 8 février 2026, 16h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 8€; sortir: 4€

Baigné, depuis son plus jeune âge, dans l’univers des soirées dansantes avec ses parents professeurs de danse, Massimo Fusco imagine ici un bal jouant avec les codes de représentation des danses de c…

**PREMIÈRE • DANSE / BAL • À PARTIR DE 8 ANS**

Baigné, depuis son plus jeune âge, dans l’univers des soirées dansantes avec ses parents professeurs de danse, Massimo Fusco imagine ici un bal jouant avec les codes de représentation des danses de couple, et offre une expérience inédite entre spectacle et participation. Avec ce _Bal Magnétique_, il propose une écriture chorégraphique et musicale contemporaine et porte un regard actuel sur les danses de couple qui ont marqué son enfance. Au cœur d’une scénographie mi-préhistorique mi-futuriste évoquant les rituels de la terre et les forces telluriques d’où certaines danses-transes puisent leur inspiration, les danseurs et danseuses raviveront librement les figures des danses de couple, joyeuses, vibrantes, sautillantes, virevoltantes… En toute proximité du public et sur une composition originale de Gérald Kurdian, le _Bal Magnétique_ transforme pas à pas la piste en un crescendo chorégraphique et musical… avant d’inviter les spectateurs et spectatrices à entrer dans la danse.

_**Waterproof est co-piloté par le Triangle, Cité de la danse et Danse à tous les étages – CDCN itinérant en Bretagne, L’intervalle – Scène de territoire de Noyal-sur-Vilaine, l’Opéra de Rennes. Il est co-construit par une trentaine d’acteurs culturels du Pays de Rennes.**_

En amont de ces représentations, Massimo Fusco a poursuivit son travail auprès des publics en situation de handicap afin de rendre le bal le plus accessible possible et, ce faisant, défendre l’idée d’un co-construction du spectacle avec les publics concernés. Début décembre, des ateliers et temps de rencontre ont eu lieu entre la compagnie et des personnes en situation de handicap, visuel ou auditif. Une semaine de travail auprès de structures rennaises du secteur médico-social pendant laquelle ces publics sont devenus complices de la création.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-08T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-08T17:15:00.000+01:00

1

https://indiv.themisweb.fr/0690/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0690&EventId=139&request=QcE+w0WHSuCTF+E6JkO3EbLMdWIAMmDT3VonjmpoNh7x3gd3nvF1cdxr+TZ9coWqrBZsh3yIPDU= https://www.lestombeesdelanuit.com/spectacles/bal-magnetique/

Salle de la Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine