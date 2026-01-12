Festival Waterproof : Mouver les buissons Bibliothèque Triangle Rennes Mercredi 4 février, 16h30 dans la limite des places disponibles

À partir de la nature de proximité, celle d’une école, d’un parc, d’une balade, Bruce Chiefare et Erwan Lhermenier inventent un spectacle unique, nourri par les récoltes et le regard des enfants.

Une expérience poétique et ludique qui mêle danse hip-hop et musique verte, cet art qui transforme branches, feuilles ou écorces en instruments. Un dialogue inattendu entre corps et végétal, pour voir autrement ce qui nous entoure et partager une danse à hauteur d’enfant. Dans le cadre du festival de danse Waterproof et en partenariat avec Le Triangle, Cité de la danse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-04T16:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-04T17:15:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 93

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

