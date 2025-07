Festival Watt the Funk Bessèges

Festival Watt the Funk Bessèges jeudi 21 août 2025.

Festival Watt the Funk

Espace Jacques Frizon Bessèges Gard

Tarif : 15 – 15 – 17 EUR

15€ par le vendredi et samedi. Billetterie en ligne ou Bureau touristique de Bessèges (17€ sur place)

Début : Samedi 2025-08-21

fin : 2025-08-23

2025-08-21

Le festival Watt the Funk fait son grand retour pour une 7e édition toujours plus festive, originale et engagée ! Trois jours de concerts et d’animations autour de la scène funk française.

Espace Jacques Frizon Bessèges 30160 Gard Occitanie +33 6 76 90 15 80 fufweb@gmail.com

English : Watt the Funk Festival

The Watt the Funk festival is back for a 7th edition that’s even more festive, original and committed! Three days of concerts and events focusing on the French funk scene.

German :

Das Festival Watt the Funk kehrt mit einer 7. Ausgabe zurück, die noch festlicher, origineller und engagierter sein wird! Drei Tage voller Konzerte und Veranstaltungen rund um die französische Funk-Szene.

Italiano :

Il festival Watt the Funk torna per una settima edizione ancora più festosa, originale e impegnata! Tre giorni di concerti ed eventi incentrati sulla scena funk francese.

Espanol :

El festival Watt the Funk vuelve para una 7ª edición aún más festiva, original y comprometida Tres días de conciertos y eventos centrados en la escena funk francesa.

