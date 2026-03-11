FESTIVAL WATT THE FUNK Saint-Jean-de-Védas

FESTIVAL WATT THE FUNK

Domaine du Mas de Grille Saint-Jean-de-Védas Hérault

Tarif : 18.6 – 18.6 – EUR

Date :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

WATT THE FUNK

w/ Jamirougail, Upright Revival, Sebka

Watt the Funk est un festival dédié au funk français qui a lieu chaque année à la fin du mois d’août à Bessèges, dans le Gard, avec au programme des concerts, de la danse, des DJ sets, des tenues, de la déco, des stands, de la déambulation, du street art et des surprises…

Sur réservation .

Domaine du Mas de Grille Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie +33 4 67 47 71 00

English :

WATT THE FUNK

w/ Jamirougail, Upright Revival, Sebka

Watt the Funk is a festival dedicated to French funk, held every year at the end of August in Bessèges, in the Gard region of France. The program includes concerts, dancing, DJ sets, outfits, decorations, stalls, street art and surprises?

