FESTIVAL WATTS A BAR – 1 JOUR – FESTIVAL WATTS A BAR – PARC DU CHATEAU DE MARBEAUMONT Bar Le Duc
FESTIVAL WATTS A BAR – 1 JOUR – FESTIVAL WATTS A BAR – PARC DU CHATEAU DE MARBEAUMONT Bar Le Duc vendredi 22 août 2025.
FESTIVAL WATTS A BAR – 1 JOUR – FESTIVAL WATTS A BAR Début : 2025-08-22 à 18:00. Tarif : – euros.
e WATTS À BAR est LE festival qui fait vibrer ta campagne ! On se donne rendez vous les 22 et 23 août 2025 à Bar-le-Duc (55). Au programme, une soirée Punk-Rock le vendredi et Reggae-Dub-Trance le samedi
Vous pouvez obtenir votre billet ici
PARC DU CHATEAU DE MARBEAUMONT 74 RUE DE SAINT-MIHIEL 55000 Bar Le Duc 55