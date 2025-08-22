FESTIVAL WATTS A BAR – 2 JOURS – PARC DU CHATEAU DE MARBEAUMONT Bar Le Duc

FESTIVAL WATTS À BAR – 2 JOURS Début : 2025-08-22 à 00:00. Tarif : – euros.

Le WATTS À BAR est LE festival qui fait vibrer ta campagne ! On se donne rendez vous les 22 et 23 août 2025 à Bar-le-Duc (55). Au programme, une soirée Punk-Rock le vendredi et Reggae-Dub-Trance le samedi

PARC DU CHATEAU DE MARBEAUMONT 74 RUE DE SAINT-MIHIEL 55000 Bar Le Duc 55